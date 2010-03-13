Литвин: надо заслужить право на оппозицию

«Намного проще демонстрировать оппозиционность, и из той ниши покрикивать, поправлять, наставлять, но ничего не делать», - считает Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он сказал сегодня в интервью телеканалу «Рада».

«Чтобы заявлять о своей оппозиционности, нужно сначала хоть что-то сделать для государства, для страны, для людей, нужно заслужить право на оппозицию», - сказал он, отметив, что большинство тех, кто присвоил себе статус оппозиционеров, «не имеют морального, даже человеческого права об этом говорить».

Отвечая на вопрос об отсутствии единства в рядах оппозиционеров, руководитель парламента сказал, что он не видит ничего плохого в борьбе за право называться «собственно оппозицией». Главное, чтобы в процессе этого соревнования страна получила позитив в виде обоснованных проектов законов и постановлений, которые будут поддерживаться сессионным залом и исполняться, сказал спикер.

В.ЛИТВИН также высказал мнение, что оппозиция «может, я бы даже сказал, обязана сформировать оппозиционное правительство». «Главное, чтобы вырабатывались предложения, решения, и что не менее важно, чтобы был контроль за действиями действующего Кабинета министров», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, политолог Галина КУЦ на круглом столе, посвященном принципам формирования новой коалиции в Верховной Раде, обратила внимание на положение Регламента, требующее, чтобы в парламенте была только одна оппозиционная фракция или одно оппозиционное объединение. Эта норма, по мнению Г.КУЦ, провоцирует в Верховной Раде дискуссии по поводу центральной силы будущей коалиции, и это одновременно ограничивает права самой оппозиции: «Поэтому сейчас идет борьба, кто - лучшая оппозиция. Тут и ЯЦЕНЮК заявляет, и ТИМОШЕНКО. Этим регламентом оппозиция уже притесняется».

Ранее БЮТ заявил, что власть пытается создать подконтрольную оппозицию. «В парламенте может быть техническое оппозиционное правительство или какое-то другое оппозиционное правительство, которое назначит В.ЯНУКОВИЧ», - сказал Николай Томенко.