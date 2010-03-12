Регламент ВР провоцирует раздоры среди оппозиции?

Регламент Верховной Рады Украины притесняет оппозицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявила политолог Галина КУЦ на круглом столе в Харькове, посвященном принципам формирования новой коалиции в Верховной Раде.

По словам Г.КУЦ, в Регламенте ВР сегодня содержатся много конституционных противоречий.

«У нас принят новый Регламент Верховной Рады, в котором уже отмечено, сколько может быть оппозиций. Мы ранее считали, что оппозиций может быть много, много может быть критики разносторонней власти. У нас уже Регламент, в котором много заложено интересных нарушений Конституции. В частности, статья 68 нового Регламента, где записано: «В Верховной Раде может быть лишь одна оппозиционная депутатская фракция», - акцентировала эксперт.

Именно эта норма Регламента, по мнению Г.КУЦ, провоцирует в Верховной Раде дискуссии по поводу центральной силы будущей коалиции, и это одновременно ограничивает права самой оппозиции.

«Поэтому сейчас идет борьба, кто - лучшая оппозиция. Тут и ЯЦЕНЮК заявляет, и ТИМОШЕНКО. Этим регламентом оппозиция уже притесняется», - отметила Г.КУЦ.