Тигипко: на выборы мы пойдем отдельно
06:05, 13 марта 2010Политика
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Заявляет лидер партии
Партия «Сильная Украина» намерена создать блок для участия в местных выборах.
Об этом заявил лидер партии, вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО на пресс-конференции в УНИАН.
По его словам, «Сильная Украина» сегодня не пойдет в оппозицию. «Мы будем готовы сотрудничать для проведения реформ на всех уровнях и будем готовы к конструктивному сотрудничеству. Но на все выборы будем идти отдельно. И к местным выборам мы будем готовиться в составе блока Сергея ТИГИПКО «Сильная Украина», - заявил С.ТИГИПКО.
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