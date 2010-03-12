Литвин: не нужно прикрываться Конституцией и законами

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН положительно оценивает завершение первого этапа формирования исполнительной власти в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он сказал сегодня в интервью телеканалу «Рада».

«Неопределенность не может продолжаться значительный период, и я категорически не принимаю упреки наподобие неконституционности, незаконности того, что состоялось», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, в нынешней сложной политической и социально-экономической ситуации «нам нужно искать возможность того, как организовать работу, а не возможность того, как, прикрываясь Конституцией и законами, ничего не делать и действовать по принципу «чем хуже - тем лучше», причем на фоне массированного, ударного разворовывания страны».

Руководитель парламента отметил, что процесс формирования исполнительной власти «всегда знаменует всплеск недовольства, а соответственно и противостояние, и не только со стороны оппозиции, но и в среде победителей». «Понятно, что всегда есть завышенные ожидания, а когда надежды не реализуются, возникает разочарование, которое переходит в раздражение, а иногда в агрессию», - сказал он.