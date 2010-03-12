Янукович дал детям войны 25% скидки на коммунальные услуги

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменения в Закон «О социальной защите детей войны».

Об этом говорится на сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, соответствующий закон Верховная Рада приняла 16 февраля. Им предусмотрено, что детям войны предоставляется преимущественное право на работу в случае сокращения численности или штата работников; использование очередного отпуска в удобное для них время; получение дополнительного отпуска без сохранения зарплаты сроком до двух недель в год; выплата помощи по временной нетрудоспособности в размере 100% средней зарплаты независимо от стажа работы.

Кроме того, предоставляется право на первоочередной отвод земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и городничества; бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных маршрутов в пределах области (Автономной Республики Крым), по месту жительства; право на 25-процентные скидки при плате за пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией) в пределах средних норм потребления.

Предусмотрено также, что дети войны, которые являются инвалидами, имеют право на стационарную медицинскую помощь в госпиталях ветеранов войны. Госпитализация проводится при соответствующих показаниях и наличии свободных мест.