Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН объявил о создании коалиции фракций Партии регионов, КПУ и Блока Литвина в составе 235 народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал: «В соответствии со статьей 83 Конституции Украины и статьей 61 Регламента Верховной Рады объявляю о создании и регистрации в аппарате Верховной Рады коалиции депутатских фракций «Стабильность и реформы» в Верховной Раде шестого созыва».

По словам В.ЛИТВИНА, данное соглашение подписано руководителями трех фракций – Партии регионов, КПУ, Блока Литвина и отдельных народных депутатов.

Как сказал председатель ВР, в состав коалиции вошли 235 народных депутатов, «которые личными подписями подтвердили свое согласие стать членами коалиции».

В.ЛИТВИН отметил, что списки с личными подписями депутатов, вошедшими в коалицию, прилагаются к коалиционному соглашению.

После этого он объявил перерыв в пленарном заседании до 11.00.

По словам В.ЛИТВИНА, во время перерыва состоится собрание коалиции для решения вопросов дальнейшей работы.