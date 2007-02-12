Министр обороны США понимает Путина как шпион шпиона

Политики и аналитики продолжают комментировать речь Путина на Мюнхенской конференции по безопасности. Сенатор и потенциальный кандидат в президенты США назвал ее “самым агрессивным выступлением российского лидера с конца холодной войны”.

Но официальный Вашингтон реагировал сдержанно. Ответ Путину дал вчера в Мюнхене министр обороны США Роберт Гейтс: “У меня, как и у второго вчерашнего докладчика [Путина], за спиной карьера в шпионском бизнесе. И я думаю, старым разведчикам свойственна привычка говорить жестко… Мы сталкиваемся с множеством проблем и вызовов, на которые надо реагировать в партнерстве с другими странами, включая Россию”.

“Одной холодной войны вполне достаточно”, — заключил он и сообщил, что Путин и российский министр обороны Сергей Иванов пригласили его в Россию и что он принял приглашение.

Одной из целей жестких высказываний Путина могло стать создание благоприятной атмосферы для начавшейся вчера исторической поездки в мусульманские страны — Саудовскую Аравию, Иорданию и Катар, считает Алексей Малашенко из Московского центра Карнеги.

Выступление Путина едва ли можно считать началом холодной войны, скорее это признание нового качества отношений России с Западом, считает Александр Рар из Германского совета по внешней политике. Эпоха европейских лидеров, подобных бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру, готовых к партнерству с Россией без оглядки на США, прошла. США восстановили влияние в Европе, ослабленное из-за иракской войны 2003 г., и не намерены учитывать российские интересы на постсоветском пространстве. Путину остается зафиксировать противоречия с Западом и констатировать, что его прежняя политика на установление партнерства с Евросоюзом зашла в тупик, заключает Рар.

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