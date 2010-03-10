Регионалы знают, что в оппозицию уйдет еще одна политсила, кроме БЮТ

Первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕРЕМОВ прогнозирует, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня на встрече с лидерами фракций и руководством парламента будет обсуждать принятые вчера изменения в Регламент Верховной Рады, в соответствии с которыми отдельные депутаты могут входить в коалицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ заявил сегодня в интервью журналистам.

«Какие вопросы будут затрагиваться во время совещания, мы не знаем. Но, скорее всего, будут обсуждаться вопросы текущего состояния дел в парламенте по поводу голосования об изменениях в Регламент (Верховной Рады)», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Он также не исключил, что именно по итогам сегодняшней встречи с лидерами фракций глава государства подпишет закон о внесении изменений в Регламент ВР.

«Я не исключаю, что одним из вопросов, по которому Президент хочет посоветоваться с руководителями фракций, является подписание данного закона. И в зависимости от того, какое будет обсуждение и какая точка зрения будет преобладать, по всей видимости, будет Президент определяться», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Комментируя отказ фракции БЮТ принимать участие в этой встрече, он заметил, что это личное дело депутатов-«бютовцев».

«Они определились, что они в оппозиции на майдане, это, видимо, конструктивное решение», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Он также добавил, что, кроме БЮТ, еще одна политическая сила намерена перейти в оппозицию, «которая будет конструктивной и сможет эффективно работать».

Как сообщал УНИАН, 9 марта Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Регламент Верховной Рады, которые позволяют формировать парламентскую коалицию из депутатских фракций и отдельных депутатов.

«Коалиция депутатских фракций в Верховной Раде – это сформированное по результатам выборов и на основе согласованных политических позиций и на принципах, установленных Конституцией и этим Регламентом, объединение депутатских фракций, народных депутатов, в которое входят большинство народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады», - говорится в законе.