Генпрокуратура закрыла дело против Цушко

Управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины завершило досудебное следствие по уголовному делу в отношении бывшего министра внутренних дел Украины Василия ЦУШКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры Украины, по результатам расследования и с учетом выясненных обстоятельств указанное уголовное дело закрыто в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Как сообщал УНИАНсо ссылкой на источник, Василий ЦУШКО в новом правительстве может занять должность министра экономики Украины. "Василий ЦУШКО рассматривается как реальный кандидат. Его кандидатура лоббируется депутатами Антоном ЯЦЕНКО, Сергеем ОСИКОЙ и Александром ТКАЧЕНКО, а также через коммунистов", - отметил источник.

Справка УНИАН. В связи с захватом 24 мая 2007 года здания Генеральной прокуратуры были возбуждены несколько уголовных дел, в частности, по фактам превышения власти и служебных полномочий министром внутренних дел В.ЦУШКО и сотрудниками МВД, а также препятствия сотрудникам оперативно-следственной группы СБУ в исполнении служебных обязанностей.

26 сентября 2007 года В.ЦУШКО заявил, что был отравлен теофилинном. Он высказал предположение, что его отравили организаторы захвата Генпрокуратуры 27 мая.

30 сентября 2007 года В.ЦУШКО принял решение об отставке с должности министра в связи с ухудшением состояния здоровья.

После этого СМИ сообщали, что В.ЦУШКО лечится за границей.