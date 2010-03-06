Цушко может стать министром

Пост министра экономики Украины в новом правительстве может занять Василий ЦУШКО.

Об этом УНИАН сообщил источник, информированный о ходе переговоров по формированию правительства.

"Василий ЦУШКО рассматривается как реальный кандидат. Его кандидатура лоббируется депутатами Антоном ЯЦЕНКО, Сергеем ОСЫКОЙ и Александром ТКАЧЕНКО, а также через коммунистов", - сказал источник.

Собеседник агентства также сообщил, что окончательное решение об утверждении кандидатуры В.ЦУШКО на новую должность может произойти в самые ближайшие дни.

Напомним, что ранее В.ЦУШКО по квоте Соцпартии занимал пост министра внутренних дел в правительстве Виктора ЯНУКОВИЧА.

30 сентября 2007 года В.ЦУШКО сообщил, что принял решение об отставке из-за ухудшения состояния здоровья. Отставка последовала после того, как в связи с захватом 24 мая 2007 года здания Генеральной прокуратуры были возбуждены несколько уголовных дел, в частности по фактам превышения власти и служебных полномочий министром внутренних дел В.ЦУШКО.

В.ЦУШКО после отставки продолжительное время находился в России, где проходил курс лечения.