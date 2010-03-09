Тимошенко сегодня пойдет к памятнику Тарасу Шевченко
09:04, 09 марта 2010Политика
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Зовет с собой национал-патриотов
Сегодня в 11.00 лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО примет участие в торжественном митинге возле памятника Тарасу Шевченко в Киеве.
В этом году Украина будет отмечать 196-ю годовщину со дня рождения Великого Кобзаря.
Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, лидер БЮТ приглашает все национал-патриотические силы принять участие в митинге.
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