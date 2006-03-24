Распространители «черного пиара» сообщат о механизмах «чп» на выборах. Пресс-конференция в УНИАН

Сегодня, 24 марта, в 15-00 в УНИАН состоится пресс-конференция распространителей «черного пиара», которые готовы сообщить о механизмах «чп» на парламентских выборах 2006 (ул. Крещатик, 4, конференц-зал на первом этаже). Материалы этой пресс-конференции вы можете заказать в виде аудиозаписи и профессиональной видеосъемки, обратившись в отдел маркетинга УНИАН по телефону: 279-35-23. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.