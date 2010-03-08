Эксперт увидел самый большой вызов для нового правительства Украины

Обслуживание внутреннего долга Украины в текущем году для новых властей страны станет большей проблемой, чем оплата счетов по заграничным кредитам, риски дефолта по которым являются "сравнительно небольшими".

Такое мнение высказала эксперт Центра Восточных исследований (OSW, Варшава) Анна ГУРСКА в аналитическом отчете, текстом которого располагает УНИАН.

Аналитик назвала самым большим вызовом нового правительства, которое пытается создать победивший в президентских выборах лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, сбалансирование государственных доходов с расходами.

А.ГУРСКА отметила, что оплаты по внешнему долгу Украины в текущем году составят 600 млн. долларов и 1,5 млрд. долларов в следующем году.

Эксперт считает, что большая часть внешних кредитов - это выданные на льготных условиях средства МВФ.

"Исходя из этого, угроза внешнего дефолта Украины сравнительно небольшая", - уверена она.

Намного более серьезная ситуация, по мнению эксперта, с внутренним долгом, который резко вырос в прошлом году в результате массового выпуска гособлигаций на короткий строк под высокий достигающий даже 28% годовых.

По данным А.ГУРСКОЙ, стоимость уже выпущенных облигаций во втором квартале составляют более 1 млрд. долларов, половина из которых должна быть оплачена в апреле.

"Вероятно, правительство будет пытаться выпустить новые облигации или обсудить с банками их реструктуризацию", - отметила эксперт.

Аналитик заметила, что принятие даже очень экономного бюджета на текущий год не позволит властям сбалансировать ситуацию, что повышает вероятность финансирования бюджета денежной эмиссией или через увеличение долга.

А.ГУРСКА отметила, что такие варианты негативно повлияют на бизнес, поскольку в первом случае вырастет уже превышающая 10% инфляция, а во втором будут ограничены средства для кредитования реальной экономики.

"80% расходов бюджета - это неизменяемые статьи, кроме которых, правительство должно учесть дефицит "Нафтогаза" и других государственных монополий, а также Пенсионный фонд", - сказала эксперт, подчеркнув необходимым реформирование этих структур.

А.ГУРСКА высказала мнение, что новое правительство будет пытаться возобновить сотрудничество с ключевым кредитором страны МВФ, для получения средств которого, оно буде вынуждено вводить реформы, согласно подписанному ранее с фондом меморандуму.

Эксперт заметила, что новые власти могут обратиться за финансовой помощью к россиянам, которые могут выделить кредит или изменить условия газовых поставок в страну, стоимость которых на текущий год оценивается в 10,7 млрд. долларов.

"Правдоподобно в случае получения такой поддержки не пришлось бы исполнять никаких реформаторских условий, но трудно уточнить, какие экономические и политические интересы России пришлось бы удовлетворить взамен", - считает аналитик.