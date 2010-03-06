Кто может войти в состав нового Кабмина

Академик НАНУ Владимир СЕМИНОЖЕНКО, сопровождавший Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в поездке в Москву 5 марта, войдет в состав нового Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире программы «Шустер Live» заявила заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН. "Академик СЕМИНОЖЕНКО, как будущий член украинского правительства, тоже был в Москве", - заявила А.ГЕРМАН.

Кроме того, по данным источника УНИАН, портфели в новом Кабмине могут получить и сопровождавшие В.ЯНУКОВИЧА в поездке народные депутаты, Юрий СЛАУТА, Юрий БОЙКО Владимир КОЗАК. Экс-премьер-министр Анатолий КИНАХ также может войти в состав Кабмина.

Кроме того, как сообщает газета "Зеркало недели", в состав нового правительства могут войти народные депутаты от Партии регионов Андрей КЛЮЕВ и Борис КОЛЕСНИКОВ. Они, по данным источника газеты, могут занять посты первого вице-премьера и вице-премьера по вопросам организации Евро-2012.

Главой внешнеполитического ведомства, предположительно, станет Константин ГРИЩЕНКО, Фонда госимущества Михаил ЧЕЧЕТОВ, а министром транспорта Василий ДЖАРТЫ.

По информации "Зеркала недели", список членов будущего Кабинета министров составляет глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН, а также народный депутат от Партии регионов А.КЛЮЕВ, а каждую кандидатуру лично утверждает В.ЯНУКОВИЧ.