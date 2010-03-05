С Литвином уже судятся за «убийство» коалиции

Лидер Европейской партии Украины, народный депутат от “Наша Украина – Народная самооборона” Николай КАТЕРИНЧУК сегодня обратился в Окружной административный суд Киева с иском к председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Европейской партии Украины.

Н.КАТЕРИНЧУК просит суд признать действия В.ЛИТВИНА «об объявлении о прекращении деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины «Национального развития, стабильности и порядка», имевшее место во время пленарного заседания Верховной Рады 2 марта 2010 года, противоправными и совершенным с нарушением Конституции Украины и Регламента Верховной Рады Украины», сообщает пресс-служба.

Кроме того, Н.КАТЕРИЧНУК просит суд признать, что объявление председателем ВР о прекращении деятельности коалиции не имеет юридической силы и не приводит ни к каким юридическим последствиям.

Как сообщал УНИАН, 1 марта руководитель фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Николай МАРТЫНЕНКО заявил, что фракция НУ-НС готова к переговорам с фракцией Партии регионов относительно создания коалиции. Он сообщил, что состоялось собрание фракции, в котором, в соответствии с протоколом, под которым стоят подписи, приняли участие 37 народных депутатов.

2 марта председатель Верховной Рады В.ЛИТВИН на заседании парламента объявил о прекращении существования Коалиции демократических сил.

Он сообщил, что на Согласительном совете представители четырех фракций - Партии регионов, НУ-НС, Блока Литвина и КПУ - «констатировали, что коалиции, как таковой, нет».

После этого заместитель лидера фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Борис ТАРАСЮК призвал В.ЛИТВИНА подать в отставку с должности спикера, а Н.МАРТЫНЕНКО обвинил в узурпации власти во фракции.