Медведев приедет в Киев

Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ осуществит официальный визит в Киев в первой половине этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на совместной с Президентом РФ пресс-конференции в Кремле.

«Я надеюсь, что наша межгосударственная комиссия уже к приезду Президента Дмитрия МЕДВЕДЕВА с официальным визитом в Украину в первом полугодии подготовит нам план действий, и мы начнем их (вопросы) решать», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В частности, он отметил, что речь идет о демаркации границ, газовых отношениях, вопросах пребывания в Украине Черноморского флота РФ.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, достижения соответствующих договоренностей ждут народы двух стран, а также страны-партнеры, потому что многие вопросы украинско-российских отношений влияют на экономику Европы.

В свою очередь, Д.МЕДВЕДЕВ сказал, что в первой половине этого года пройдет заседание Российско-Украинской межгосударственной комиссии. «Это должно состояться в первой половине текущего года в Киеве», - сказал он.

Д.МЕДВЕДЕВ заверил, что руководители стран будут делать все возможное для вывода отношений на уровень взаимовыгодного партнерства.