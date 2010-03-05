Янукович уверен, что договорится с Медведевым о будущем ЧФ РФ

Президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ договорятся о будущем Черноморского флота РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил В.ЯНУКОВИЧ на совместной с Д.МЕДВЕДЕВЫМ пресс-конференции в Кремле.

«История этого вопроса давняя. И всегда по этому вопросу договаривались отдельно президенты двух стран. И это с пониманием воспринималось и народом Украины, и России», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. «Думаю, что и сейчас будет также», - подчеркнул он.

В свою очередь, Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что главы двух стран договорились проводить консультации по ЧФ РФ в будущем на основе действующего договора о базировании флота на территории Украины от 1997 года.