Ляпиной ситуация в ВР напоминает кадры из «Собачьего сердца»

Заместитель главы партии «За Украину!» Ксения Ляпина заявляет, что группа «За Украину!» не ведет никаких переговоров относительно создания коалиции в Верховной Раде.

«Все разговоры вокруг создания коалиции и раздела должностей во власти напоминают мне Шарикова из фильма «Собачье сердце», который говорил, что нужно все «взять и поделить»», - отметила Ксения Ляпина.

"К сожалению, в парламенте мы не слышим разговоров об экономических реформах, о пути развития страны. Разговор идет лишь о фамилиях и креслах. Это не наши принципы, потому партия «За Украину!» будет в оппозиции как к действующему президенту, так и к коалиции, которая «тушками» собирается в парламенте», - цитирует депутата официальный сайт партии.

«Партия «За Украину!» приняла однозначное решение о невхождении в любую коалицию, об этом мы неоднократно заявляли, - сообщила Ксения Ляпина.

Ксения Ляпина еще раз напомнила о решении Политического совета партии «За Украину!», в котором говорится, что неоднократные заявления лидера Партии регионов Виктора Януковича относительно сдачи украинской газотранспортной системы, продолжения базирования Черноморского флота РФ в Крыму, отмена независимого тестирования, заявления относительно статуса русского языка убеждают в том, что Виктор Янукович и возглавляемая им Партия регионов не руководствуются национальными интересами.