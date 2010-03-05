В НУ-НС сосчитали потенциальные подписи за коалицию

Народный депутат из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ГРЫМЧАК утверждает, что коалиционное соглашение готовы подписать 25 депутатов от НУ-НС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции.

По словам Ю.ГРЫМЧАКА, с ним также вели переговоры относительно вхождения в коалицию.

«Я был одним из тех людей, с кем велись такие переговоры, уговоры, разные предложения, хотя, насколько я понимаю, я был почти последним из тех, с кем эти переговоры велись», - заметил он.

При этом Ю.ГРЫМЧАК отказался назвать фамилии людей, которые вели с ним переговоры.

Ю.ГРЫМЧАК отметил, что ему продемонстрировали список с подписями народных депутатов от НУ-НС.

По словам депутата, поскольку имеет хорошую зрительную память, он этот список запомнил.

На пресс-конференции журналистам продемонстрировали якобы приложение к коалиционному соглашению между фракциями Партии регионов и НУ-НС, в котором были фамилии 25 народных депутатов, но в списке не было их подписей. Так, согласно списку, в коалицию намерены войти: Оксана БИЛОЗІР, Юрий БУТ, Сергей ВАСИЛЕНКО, Андрей ДАВЫДЕНКО, Мустафа ДЖЕМИЛЕВ, Ярослав ДЖОДЖИК, Станислав ДОВГИЙ, Давид ЖВАНИЯ, Эдуард ЗЕЙНАЛОВ, Александр КЛИМЕНКО, Юрий КОСТЕНКО, Игорь КРИЛЬ, Николай МАРТЫНЕНКО, Анатолий МАТВИЕНКО, Виктор МАТЧУК, Леся ОРОБЕЦ, Василий ПЕТЕВКА, Иван ПЛЮЩ, Михаил ПОЛЯНЧИЧ, Владимир ПОЛЯЧЕНКО, Александр СЛОБОДЯН, Виктор ТОПОЛОВ, Виктор ШЕМЧУК, Петр ЮЩЕНКО и Арсений ЯЦЕНЮК.

В то же время Ю.ГРЫМЧАК отметил, что коалиционным соглашением не предусмотрены «никакие идеологические, должностные, моральные или материальные заинтересованности депутатов». «Это, по-видимому, неправильно, поскольку было декларировано, что будут какие-то идеологические принципы создания такой коалиции», - отметил он.

Вместе с тем он сказал, что сочувствует этим депутатам, которые «запятнали свои имена», поскольку они, по сути, не нужны Партии регионов, ведь решение о вхождении в коалицию фракция НУ-НС не принимала. Ю.ГРЫМЧАК считает, что в этой ситуации Партия регионов действовала по правилу: «Лоха развести не грех». Он считает, что Партия регионов собирает отдельных депутатов для того, чтобы создать коалицию неконституционным путем.

В свою очередь, комментируя это заявление Ю.ГРЫМЧАКА, первый заместитель руководителя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ не опроверг, но и не подтвердил информацию о существовании 25 подписей народных депутатов от НУ-НС под проектом коалиционного соглашения. Он не исключил, что это «какая-то подпольная бумага».