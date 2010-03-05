В Кремле начались переговоры Януковича и Медведева

В Кремле начались переговоры Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА в узком кругу.

Как сообщал собственный корреспондент УНИАН в РФ, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прибыл в Москву с официальным визитом.

Самолет главы Украинского государства приземлился в аэропорту «Внуково-2».

В аэропорту подняты государственные флаги Украины и России. В.ЯНУКОВИЧА приветствует рота почетного караула Московского гарнизона, а также военный оркестр. Кортеж с Президентом Украины будут сопровождать мотоциклисты.

Посол Украины в России Константин ГРИЩЕНКО сообщил журналистам, что ожидает от визита выведения украинско-российских отношений на качественно новый уровень в связи с возобновлением полноценного политического диалога.

«Визит проработан до мельчайших деталей, и есть все основания рассчитывать, что он будет успешным и послужит хорошим стимулом для украинско-российских отношений во всех сферах», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, согласно программе визита, В.ЯНУКОВИЧ проведет встречу с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ в узком кругу, после чего переговоры продолжатся в расширенном составе.

После переговоров в Кремле главы государств выступят с коротким заявлением для прессы.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ возложит венок к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

Также программой визита предусмотрена встреча В.ЯНУКОВИЧА в Доме правительства РФ с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ – в узком составе и в составе делегаций двух стран.

Предполагается, что сегодня вечером В.ЯНУКОВИЧ вернется в Киев.

В составе украинской делегации - глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН, заместитель главы АП Анна ГЕРМАН, министр иностранных дел Петр ПОРОШЕНКО, посол Украины в РФ Константин ГРИЩЕНКО, и.о. председателя СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ, а также группа народных депутатов (Юрий СЛАВУТА, Юрий БОЙКО, Владимир КОЗАК) и другие.