У Януковича рассказали об «удачных консультациях» по созданию коалиции
18:24, 04 марта 2010Политика
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...непонятно с кем
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ провел консультации по формированию коалиции в Верховной Раде.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
По данным пресс-службы, переговоры прошли успешно.
В то же время в сообщении не уточняется, с кем именно В.ЯНУКОВИЧ проводил эти консультации.
Как сообщал УНИАН, вчера, 3 марта, В.ЯНУКОВИЧ провел встречу с представителями всех парламентских фракций и председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ, во время которой призвал начать переговоры о создании новой коалиции, иначе возможен вариант досрочных парламентских выборов.
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