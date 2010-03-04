У Януковича рассказали об «удачных консультациях» по созданию коалиции

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ провел консультации по формированию коалиции в Верховной Раде.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По данным пресс-службы, переговоры прошли успешно.

В то же время в сообщении не уточняется, с кем именно В.ЯНУКОВИЧ проводил эти консультации.

Как сообщал УНИАН, вчера, 3 марта, В.ЯНУКОВИЧ провел встречу с представителями всех парламентских фракций и председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ, во время которой призвал начать переговоры о создании новой коалиции, иначе возможен вариант досрочных парламентских выборов.