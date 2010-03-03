БЮТ выиграл дело об отзыве 14 депутатов

БЮТ выиграл во Львовском апелляционном суде дело об отзыве 14 депутатов Закарпатского облсовета.

Об этом УНИАН сегодня сообщил руководитель фракции БЮТ в Закарпатском областном совете Андрей СЕРБАЙЛО.

По его словам, коллегия судей Львовского апелляционного административного суда приняла решение оставить без удовлетворения апелляционную жалобу Закарпатской областной избирательной комиссии (ОИК) на решение Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области от 23 ноября 2009 года, которым была разрешена регистрация новых, следующих в избирательном списке БЮТ, депутатов облсовета.

«Напомню, что согласно решению межпартийного съезда БЮТ от 30 июня 2008 года, в соответствии с пунктами 1, 2, 2.1., 3, 5 и 6 «Положения о порядке отзыва и досрочного прекращения полномочий депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым и депутатов местных советов», на основании п. 2 ч. 1, ч. 4-6 ст. 5 Закона Украины «О статусе депутатов местных советов» отозваны и досрочно прекращены полномочия 14 депутатов Закарпатского областного совета и двух депутатов Перечинского районного совета, избранных по избирательному списку БЮТ», – сказал А.СЕРБАЙЛО.

Он также рассказал, что лишь 17 июня 2009 года состоялось заседание Закарпатской областной избирательной комиссии (ОИК), на котором рассматривался вопрос «О признании избранными депутатов Закарпатского областного совета». На этом заседании присутствовали 19 из 25 членов комиссии, из которых 16 проголосовали за признание избранными (вместо отозванных) 14 депутатов, следующих в списке БЮТ в Закарпатский областной совет. Речь идет о Романе КОТЛЯРОВЕ, Дмитрии ПОППЕ, Николае КОКИШ-МЕЛЬНИКЕ, Владиславе АДАМЕ, Антоне ЛИВРИНЦЕ, Василии ЛАРЕ, Александре ЯЦКИВЕ, Евгении НИМЧУКЕ, Петре ГОЛУБКО, Ирине ГОРОБЧЕНКО, Эрике ГОЦЕ, Измаиле ВЕРДИЕВЕ, Василии МЕЙСАРОШЕ, Ренате СЕМЕНОВЕ.

Невзирая на это, отметил руководитель фракции БЮТ в облсовете, уже 21 июля 2009 года, председатель ОИК заявил, что вышеупомянутое решение не является действующим, и в СМИ был опубликован совсем другой документ, где речь шла об отказе в регистрации новых, следующих в избирательном списке БЮТ депутатов. После этого вышеупомянутые 14 лиц обратились с административным иском в Ужгородский горрайонный суд, который признал недействительным и отменил решение ОИК от 21 июля 2009 года и удовлетворил иск представителей БЮТ.

ОИК подала апелляционную жалобу на решение Ужгородского суда во Львовский апелляционный административный суд, который, однако, оставил эту жалобу без удовлетворения.

А.Сербайло также заметил, что суды первой, а затем и второй (апелляционный) инстанции, исследовав материалы дела, подтвердили факт нелегитимности решений Закарпатской ОИК от 21 июля в 2009 г., которые обжаловали новоизбранные депутаты облсовета от БЮТ.

Это значит, резюмировал А.Сербайло, что решение межпартийного съезда БЮТ от 30 июня 2008 года об отзыве и досрочном прекращении полномочий14 депутатов Закарпатского областного совета было принято высшим руководящим органом Блока Юлии Тимошенко – Советом Блока, как установлено ч.5 ст.5 Закона Украины «О статусе депутатов местных советов», и на данное время является действующим и никем не отменено. Решение Закарпатской ОИК от 17 июня в 2009 г. о признании избранными и регистрации новых 14 депутатов облсовета от БЮТ является действующими. «Таким образом в судебном порядке доказана легитимность 14 новоизбранных депутатов от фракции БЮТ. И если уже и после этого кто-либо, в том числе председатель ОИК, председатель областного совета, будут препятствовать в их депутатской деятельности, то для таких лиц наступает уже уголовная ответственность. Убежден, что на ближайшей сессии облсовета депутатский корпус поздравит новых коллег с началом их депутатской деятельности», – отметил А.Сербайло.