Регионалы просят не подгонять их с коалицией

Первый заместитель руководителя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ считает, что коалиция может быть создана и «завтра, и в течение следующей недели».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

По словам А.ЕФРЕМОВА, пока что «окончательное решение не принято, и вряд ли кто возьмет на себя ответственность сказать, когда это будет».

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что «ничего не мешает созданию коалиции в кратчайшие сроки, но не надо нас гнать».

Он напомнил, что предыдущая коалиция создавалась в течение трех месяцев, и добавил, что фракция Партии регионов понимает, что ситуация в государстве «довольно серьезная и нам нельзя упускать время».

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул: «Мы не хотим формировать коалицию на условиях покупки или уступок бизнесу». По его словам, есть программа «Украина для людей», с которой Виктор ЯНУКОВИЧ шел на президентские выборы, и «мы хотим, чтобы депутаты объединились вокруг выполнения данной программы».

Как заявил А.ЕФРЕМОВ, фракция Партии регионов не хочет «идти на какие-то нарушения при формировании коалиции». При этом он напомнил, что и Конституция Украины «принималась не по закону, а по политической целесообразности», и таким же образом решались вопросы третьего тура президентских выборов 2004 года, и досрочных парламентских выборов 2007 года.