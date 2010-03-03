Министр Тимошенко уверяет, что Дубину уволили вчера

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА уволен с занимаемой должности.

Об этом УНИАН сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН.

Он отметил, что соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров вчера, 2 марта, согласно поданному О.ДУБИНОЙ заявлению.

Как сообщал УНИАН, сегодня в СМИ появилась информация о том, что якобы О.ДУБИНА написал заявление об увольнении по собственному желанию. Вместе стем, начальник Управления по связям с общественностью и СМИ НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ не подтвердил его отставку. «Не подтверждаем», – сказал он.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.