Тимошенко: все будет ненастоящим, все будет сфальсифицированным

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не исключает, что новая коалиция будет создана с нарушением Конституции и использованием фальсификаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на брифинге в Кабинете министров.

«Есть определенное количество событий, которые уже можно характеризовать и анализировать: сфальсифицированные выборы Президента – раз, второе – сфальсифицированный роспуск коалиции сегодня, я думаю, в ближайшие дни мы увидим сфальсифицированно созданную коалицию вопреки Конституции и законам Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, фальсификации станут главным признаком деятельности новой власти в Украине. «Все будет ненастоящим, все будет сфальсифицированным. Так же ненастоящим и сфальсифицированным, как вчера выглядел заученный наизусть путь в Европейский Союз», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО, намекая на заявления Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, которые он сделал накануне во время визита в Брюссель.

Она также отметила, что сейчас команда нового Президента пытается вернуть в свою собственность ряд стратегических объектов, которые благодаря ее правительству были возвращены в государственную собственность. «Нам не нужно далеко ходить, потому что уже вчера на заседании правительства мы эту политику разбирали, потому что уже вчера Генеральная прокуратура, Служба безопасности Украины своими незаконными решениями приостановили возвращение государству всех объектов титановой отрасли. Мы на заседании правительства уже анализировали эту политику ЯНУКОВИЧА, потому что именно вчера, еще не зайдя в правительственные кабинеты, они начали назад забирать себе то, что мне, как премьер-министру, удалось вернуть государству», - объяснила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Вчера мы уже боролись с рейдерскими захватами, и поэтому говорить о том, что такая политика, которая сейчас началась, приведет к тому, что наша страна укрепит демократию, абсолютно не приходится», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.