Мартыненко обвиняет Тимошенко в попытке развалить НУ-НС

Председатель фракции блока “Наша Украина – Народная самооборона” Николай МАРТЫНЕНКО обвиняет премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО в действиях, направленных на развал фракции НУ-НС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.МАРТЫНЕНКО сказал в интервью журналистам.

Он отметил, что сегодня заседание совета коалиции «было неконструктивным». При этом он добавил, что на сегодняшний день «премьер-министр Украины действует на разъединение фракции НУ-НС». «Мне кажется, она намного меньше страной занимается, чем нашей фракцией», - сказал Н.МАРТЫНЕНКО.

Он отметил, что сейчас важно для фракции консолидироваться.