Тимошенко уволила Москаля

Кабинет министров сегодня на заседании принял решение об освобождении Геннадия МОСКАЛЯ от должности заместителя министра внутренних дел – начальника Главного управления МВД Украины в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Петр КРУПКО сегодня журналистам.

«Он написал заявление по собственному желанию», - сказал П.КРУПКО.

Как сообщал УНИАН, 19 августа 2009 года Кабинет министров назначил Г.МОСКАЛЯ заместителем министра внутренних дел Украины - начальником милиции Крыма. Г.МОСКАЛЬ совмещал работу в милиции с работой в Верховной Раде Украины (фракция «Наша Украина - Народная самооборона»).

Партия регионов обвиняла Г.МОСКАЛЯ в нарушении законодательства. Г.МОСКАЛЬ утверждал, что в силовом ведомстве работает на общественных началах, и зарплату не получает.

Тогдашний Президент Виктор ЮЩЕНКО указом от 1 февраля 2010 года остановил действие распоряжения Кабмина о назначении Г.МОСКАЛЯ. При этом речь идет о документе правительства от 16 декабря 2009 года. Президент также обратился в Конституционный Суд с просьбой проверить конституционность распоряжения правительства.

Г.МОСКАЛЬ назвал действия В.ЮЩЕНКО «агонией». «Это же додуматься нужно: снимать высших руководителей МВД специально ко второму туру выборов, чтобы фальсификаторам и провокаторам нечего было бояться… Весь админресурс в Крыму находится в руках Партии регионов, а те - вхожи к Президенту», - сказал он.

3 февраля МВД возложило временное исполнение обязанностей начальника крымской милиции на Евгения БИДАШКО, который занимает должность первого заместителя руководителя главка МВД в автономии - начальника Управления по борьбе с организованной преступностью.