Литвин отказывается быть «могильщиком» Тимошенко

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН не будет голосовать за резолюцию недоверия правительству Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, заметив: «Я за кадровые вопросы не голосую».

На вопрос, есть ли шансы, что в среду в парламенте будет проголосован проект резолюции недоверия правительству, В.ЛИТВИН ответил, что на сегодня «шансы 50 на 50». При этом он добавил, что еще есть вторник и среда для переговоров. Как сказал В.ЛИТВИН, «ни для кого не секрет, что ходят считают, и по подсчетам - 242, 240 и все такое, но я не знаю, кого считают».

В то же время В.ЛИТВИН не дал четкого ответа на вопрос, будет ли завтра объявлять о прекращении деятельности коалиции в случае, если не будет предоставлено 226 подписей народных депутатов Украины.

Он сказал: «Я не хочу выступать могильщиком».

«К величайшему сожалению, сейчас равновесие, а по сути - патовая ситуация», - отметил В.ЛИТВИН. По его словам, сегодня «нет главного – работы, а есть наэлектризованность». Он заметил, что «злоба, противостояние, обслуживание чьих-то интересов, вербовка добровольцев на войну - это же не то, что надо людям».