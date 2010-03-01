Литвин отказывается быть «могильщиком» Тимошенко
На сегодня «шансы 50 на 50»
Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН не будет голосовать за резолюцию недоверия правительству Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, заметив: «Я за кадровые вопросы не голосую».
На вопрос, есть ли шансы, что в среду в парламенте будет проголосован проект резолюции недоверия правительству, В.ЛИТВИН ответил, что на сегодня «шансы 50 на 50». При этом он добавил, что еще есть вторник и среда для переговоров. Как сказал В.ЛИТВИН, «ни для кого не секрет, что ходят считают, и по подсчетам - 242, 240 и все такое, но я не знаю, кого считают».
В то же время В.ЛИТВИН не дал четкого ответа на вопрос, будет ли завтра объявлять о прекращении деятельности коалиции в случае, если не будет предоставлено 226 подписей народных депутатов Украины.
Он сказал: «Я не хочу выступать могильщиком».
«К величайшему сожалению, сейчас равновесие, а по сути - патовая ситуация», - отметил В.ЛИТВИН. По его словам, сегодня «нет главного – работы, а есть наэлектризованность». Он заметил, что «злоба, противостояние, обслуживание чьих-то интересов, вербовка добровольцев на войну - это же не то, что надо людям».