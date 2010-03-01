Януковича в Брюсселе сопровождают три человека

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прибыл в Брюссель с однодневным официальным визитом.

Как сообщал УНИАН, глава государства проведет встречи с руководителями институтов Европейского Союза - с Президентом ЕС Германом Ван РОМПЕЕМ, Президентом Европейской комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ, Президентом Европейского парламента Ежи БУЗЕКОМ, Верховным представителем по иностранным делам и политики безопасности ЕС Кэтрин ЭШТОН.

В то же время, не планируется встреча В.ЯНУКОВИЧА с Генеральным секретарем НАТО Андерсеном Фог РАСМУССЕНОМ.

В составе официальной делегации – министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО, глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЁВОЧКИН и заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН.

В соответствии с программой, В.ЯНУКОВИЧ вернется в Киев сегодня вечером.