Полтавский губернатор предложит городам самим принять бюджеты

Председатель Полтавской облгосадминистрации Валерий АСАДЧЕВ в случае затягивания принятия государственного бюджета на 2010 год предложит городам Полтавской области самостоятельно принять местные бюджеты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге.

По словам В.АСАДЧЕВА, действующее законодательство позволяет это сделать, равняя текущие расходы по уровню 2009 года с небольшим увеличением.

"Я еще в январе выступил с этой инициативой. Буду еще активней продвигать ее, если увидим, что сроки принятия бюджета государства будут затянуты. Это нам даст возможность профинансировать кредиторскую задолженность, использовать переходной остаток и часть денег, которые мы имеем от перевыполнения прошлого года", - заявил губернатор.

В свою очередь с этим не согласился председатель Полтавского облсовета Александр УДОВИЧЕНКО. "Это невозможно. Это ведь противоречит действующему законодательству. После этого будут иски прокурора о прекращении этого решения", - сказал А.УДОВИЧЕНКО.