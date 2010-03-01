Янукович улетел в Брюссель

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отбыл в Брюссель с первым официальным визитом на посту главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, самолет Президента Украины отбыл из аэропорта «Борисполь» сегодня в 7.30.

Как сообщал УНИАН, глава государства в рамках своего первого официального визита в Брюссель проведет встречи с руководителями институтов Европейского Союза.

В частности, как запланировано программой визита, В.ЯНУКОВИЧ проведет встречи с Президентом ЕС Германом Ван РОМПЕЕМ, Президентом Европейской комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ, Президентом Европейского парламента Ежи БУЗЕКОМ, Верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кэтрин ЭШТОН.

В то же время, не планируется встреча В.ЯНУКОВИЧА с Генеральным секретарем НАТО Андерсеном Фог РАСМУССЕНОМ.

В составе официальной делегации – министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО, глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН и заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН.

В соответствии с программой, это однодневный визит. В.ЯНУКОВИЧ вернется в Киев сегодня же вечером.