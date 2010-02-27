Отсутствие лидеров РФ на инаугурации было на руку Януковичу?

Отсутствие лидеров РФ на инаугурации выгодно новому Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, поскольку снимает вопрос о его «промосковской ориентации».

Такое мнение в интервью собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал генеральный директор Информационно-аналитического центра по изучению постсоветского зарубежья (РФ) Алексей ВЛАСОВ.

«Я полагаю, что В.ЯНУКОВИЧУ в определенной степени отсутствие лидеров РФ на инаугурации выгодно, только потому, что сразу снимает вопрос о его промосковской ориентации. С учетом предстоящих выборов в местные органы власти, а также возможных досрочных выборов в Верховную Раду, это может дать дополнительные голоса тех, кто не хочет видеть В.ЯНУКОВИЧА как однозначного сторонника укрепления связей с Москвой», - сказал А.ВЛАСОВ.

В тоже время он считает, что отсутствие лидеров РФ на инаугурации ничего особого не означает. По его мнению, во многом решение о присутствии или не присутствии на инаугурации определяют субъективные факторы, личное отношение к победителю.

«Глубокий смысл здесь искать не нужно. Мне кажется, что главный резон заключается все таки в том, что после событий 2004-2005 годов в нашей политической элите на самом верху сформировалось крайне осторожное, даже сверх осторожное отношение к принципиальным личным шагам в отношении к представителям украинской политической элиты», - сказал А.ВЛАСОВ.

«Это как ситуация с хоккейным матчем Россия-Канада (Россия проиграла со счетом 3:7 - УНИАН) – когда слишком большие ожидания, и любая неудача оборачивается чуть ли не национальной трагедией только потому, что ожидания были завышены», - добавил он.

А.ВЛАСОВ считает, что присутствие Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА или премьер-министра Росси Владимира ПУТИНА на инаугурации показало бы, что Россия уделяет сверх важное значение как отношениям с Украиной, так и фигуре В.ЯНУКОВИЧА, который автоматически превращается в главного носителя надежд российской политической элиты в отношении перспектив украинско-российских отношений.

Кроме этого, эксперт считает, что сам факт того, что вскоре В.ЯНУКОВИЧ прибывает в Москву, может с успехом заменить отсутствие первых лиц на торжественных мероприятиях в Киеве.