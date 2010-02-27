Тарасюк о коалиции, Литвине, Морозе и юридической манипуляции

Народный депутат Украины, председатель Народного Руха Украины Борис ТАРСЮК считает, что Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН совершит «политическое предательство», если во вторник, 2 марта, объявит об отсутствии в парламенте Коалиции демократических сил.

Об этом Б.ТАРАСЮК заявил на пресс-конференции в УНИАН.

По его мнению, в случае объявления о несуществовании коалиции В.ЛИТВИН поступит так, как в свое время поступил лидер СПУ Александр МОРОЗ. Б.ТАРАСЮК считает, что этими действиями В.ЛИТВИН «может похоронить свое политическое будущее».

По его словам, заявление В.ЛИТВИНА о необходимости подтвердить подписями существование действующей коалиции «противоречит базовому принципу права – закон не имеет обратной силы». Народный депутат отметил, что на момент создания коалиции не было правила о необходимости такого сбора подписей входящих в нее депутатов.

«Если В.ЛИТВИН прибегнет к объявлению решения во вторник о несуществовании действующей коалиции, то он предпримет действие, которое является нарушением закона и политическим предательством», - подчеркнул он.

В то же время Б.ТАРАСЮК отметил, что такие действия В.ЛИТВИНА невозможно будет обжаловать в суде. По его словам, фактически В.ЛИТВИН «осуществит серьезную юридическую манипуляцию».

Вместе с тем Б.ТАРАСЮК считает, что Председатель ВР «начинает метаться в поисках другой политической защиты». По убеждению депутата, причиной этого «является изменение его политических взглядов, а главное – сохранение своего кресла».

Как сообщал УНИАН, Председатель Верховной Рады В.ЛИТВИН 24 февраля заявил, что во вторник, 2 марта, обратится в Совет коалиции с требованием предоставить документы, подтверждающие ее существование.