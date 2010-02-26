Горынь: Ющенко ждет награды

Член политсовета Народного Руха Украины Богдан ГОРЫНЬ подверг острой критике деятельность бывшего Президента Украины В.Ющенко и попытку толкнуть часть «Нашей Украины» к Партии регионов.

Об этом ветеран диссидентского и национал-демократического движения сказал на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, все действия бывшего главы государства в ходе избирательной кампании были по существу направлены в поддержку В.ЯНУКОВИЧА. Б.ГОРЫНЬ отметил, что сегодня В.ЮЩЕНКО в сущности ждет награды для себя или для близких к нему людей.

«Это разрушительная деструктивная деятельность, которая очень опасна для Украины», - отметил он.

При этом Б.ГОРЫНЬ отметил, что «подталкивание части «Нашей Украины» к Партии регионов вызывает удивление, потому что это разные идеологические платформы, разные политические принципы».

Как сообщал УНИАН, вчера Б.ГОРЫНЬ подверг резкой критике часть НУ-НС за попытки беспринципно и цинично "трудоустроить двух политиков".