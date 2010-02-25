НУ-НС хочет отправить к Януковичу Ющенко и Яценюка?

"Интрига вокруг якобы готовности части фракции "Наша Украина - Народная самооборона" образовать коалицию с Партией регионов свидетельствует, что реализуется план выторговать пост премьер-министра Украины для Виктора ЮЩЕНКО или Арсения ЯЦЕНЮКА.

Так известный диссидент, ветеран национальной демократии Богдан ГОРЫНЬ прокомментировал информацию о решении НУ-НС провести переговоры о создании парламентской коалиции при условии назначения премьера от этой фракции.

В переданном УНИАН комментарии Б.ГОРЫНЬ отмечает, что "они хотят отправить во власть, младшими коллегами к Виктору ЯНУКОВИЧУ, этих двух деятелей. Достоверно известно, что и В.ЮЩЕНКО и А.ЯЦЕНЮК на этих выборах сделали много для победы В.ЯНУКОВИЧА. Их критика в адрес действующего главы правительства Юлии ТИМОШЕНКО и призыв голосовать во втором туре выборов против всех - сыграли значительную роль в том, что к власти пришел промосковский ставленник В.ЯНУКОВИЧ».

По словам Б.ГОРЫНЯ, такие намерения представителей НУ-НС «трудоустроить двух политиков, и любой ценой остаться у власти вредят интересам демократического, европейского развития нашей страны».

«Это политическая беспринципность. В.ЮЩЕНКО и А.ЯЦЕНЮК обманывали украинский народ патриотическими лозунгами на выборах, а в действительности делали все, чтобы Президентом стал В.ЯНУКОВИЧ. Теперь они хотят получить вознаграждение за свои старания», - убежден диссидент.

Как отмечает Б.ГОРЫНЬ, "особого цинизма ситуации придает то, что публичные торги за премьерство В.ЮЩЕНКО часть НУ-НС разворачивает именно в тот день, когда В.ЯНУКОВИЧА "венчал на царство "Московский патриарх".

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-службы фракции блока "Наша Украина - Народная самооборона", председателю фракции Николаю МАРТЫНЕНКО поручено провести переговоры с фракциями Блока Юлии Тимошенко и Блока Литвина относительно возможности сохранения действующей парламентской коалиции. Такое решение принято на собрании фракции «Наша Украина - Народная самооборона». При этом в сообщении отмечается, что НУ-НС будет предлагать БЮТ и Блоку Литвина собственную кандидатуру на должность премьер-министра Украины.

Вместе с тем, в «Народной самообороне» назвали «подлогом» заявления политиков о том, что фракция НУ-НС решила провести переговоры о создании коалиции.

В "Народной самообороне" отметили, что в СМИ появилась информация о том, что состоялось заседание фракции НУ-НС, на котором якобы было принято решение делегировать своих представителей на переговоры о создании коалиции со всеми фракциями, кроме коммунистов. Депутат Олесь ДОНИЙ опроверг, что фракция на сегодняшнем собрании принимала такое решение, ведь кворума не было, поэтому, соответственно, никаких легитимных решений на нем принято не могло быть в принципе.