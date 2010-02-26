Литвин считает, что у Тимошенко шансов мало

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что на сегодняшний день у Юлии ТИМОШЕНКО достаточно мало шансов остаться на посту главы правительства.

Об том он заявил в интервью газете “Факты и комментарии” от 26 февраля.

«Я не хочу упреждать решение Верховной Рады Украины, но думаю, что ряд шагов, предпринятых в последнее время БЮТ, уменьшил шансы Юлии ТИМОШЕНКО сохранить за собой эту должность», - сказал В.ЛИТВИН.

Он подчеркнул, что его фракция пока не рассматривала вопрос относительно голосования за отставку Кабмина. «Мы еще не рассматривали этот вопрос. Но требование БЮТ собрать внеочередное заседание именно для обсуждения отставки правительства меня, честно признаться, удивило», - сказал В.ЛИТВИН.

По словам председателя ВР, с одной стороны, расчет БЮТ был очевиден: народные депутаты не соберутся и не смогут собрать 226 голосов за увольнение премьера и на текущей сессии повторно нельзя будет рассматривать это вопрос.

С другой стороны, отметил В.ЛИТВИН, для многих украинских граждан требование БЮТ выглядит странно, когда соратники Ю.ТИМОШЕНКО собирают подписи для отставки своего же премьер-министра.

«Думаю, что ни в одной стране мира, ни в одном цивилизованном обществе до такого приема не додумались бы. Тем не менее, чтобы провести внеочередное парламентское заседание, необходимо придерживаться установленной процедуры: взять в аппарате Верховной Рады бланки для сбора подписей народных депутатов. Для проведения такого заседания их нужно 150. Кроме того, следует правильно оформить документы, понимая, что действия "за того парня" уже не проходят. Пора прекратить дурачить друг друга», - заявил В.ЛИТВИН.