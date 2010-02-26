Луценко о Ющенко, Черновецком, плевке в душу и упавшем памятнике

Лидер Гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО расценивает назначение экс-президентом Виктором ЮЩЕНКО мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО на должность члена Высшего совета юстици не иначе как "плевок в души киевлян", которые поддержали бывшего главу государства на Майдане.

Об этом идет речь в заявлении Ю.ЛУЦЕНКО, переданном агентству УНИАН пресс-службой "Народной самообороны".

«Назначение ЧЕРНОВЕЦКОГО членом Высшего совета юстиции является циничным плевком Виктора ЮЩЕНКО, Президента, уходящего с должности, в души сотен тысяч киевлян, которые поддержали его на «помаранчевом» Майдане 5 лет назад», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он добавил: «Мне кажется, что разрушение памятника основателям Киева произошло не только в результате «природных явлений», которые послужили причиной деформаций, но и потому что даже основатели града-Киева разбежались, напуганные действиями ЮЩЕНКО».

Как сообщал УНИАН, 24 февраля В.ЮЩЕНКО подписал указ о назначении председателя Киевской городской государственной администрации Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО членом Высшего совета юстиции вместо Степана ГАВРИША.