Верховная Рада пока не может уволить судью, который схлестнулся с Морозом

Судья Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области Владимир МОНИЧ, которого Высший совет юстиции рекомендует уволить за нарушение присяги судьи, находится на больничном.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН народный депутат Игорь КРИЛЬ.

По его словам, Верховная Рада Украины не может уволить судью без его присутствия.

Как сообщал УНИАН, 22 января судья Мукачевского горрайонного суда В.МОНИЧ вынес решение об обеспечении иска народного депутата И.КРИЛЯ, в соответствии с которым было запрещено председателю ВР подписывать Закон Украины „О Кабинете министров Украины”, принятый на заседании парламента 12 января 2007 года. Кроме того, Верховной Раде Украины, ее аппарату, управлению и службам, должностным и служебным лицам, любым другим физическим или юридическим лицам, в том числе органам государственной власти и местного самоуправления, было запрещено подавать для опубликования данный закон, а редакциям газет „Голос Украины” „Урядовий кур‘єр”, редакциям печатных изданий „Офіційний вісник України” „Відомості Верховної Ради України”, любым другим физическим или юридическим лицам, в том числе органам государственной власти и местного самоуправления, было запрещено публиковать Закон Украины, принятый Верховной Радой на заседании 12 января.

7 февраля источник в ВСЮ сообщил УНИАН, что ВСЮ принял решение о внесении представления в Верховную Раду Украины об увольнении за нарушение присяги судьи Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области В.МОНИЧА.

Как отметил собеседник УНИАН, аргументом данного решения является то, что своим судебным постановлением В.МОНИЧ нарушил положение Конституции Украины о распределении власти на законодательную, исполнительную и судебную, вследствие чего произошло вмешательство одной ветви власти в деятельность другой. “Это не подсудность горрайонного суда, это подсудность Конституционного Суда”, - добавил собеседник агентства.