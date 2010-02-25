Кто прибыл на инаугурацию Януковича

Министерство иностранных дел Украины обеспечивает должную организацию участия иностранных делегаций в мероприятиях, связанных с сегодняшней инаугурацией новоизбранного Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, для участия в официальной церемонии инаугурации в Киеве будут находиться 11 глав иностранных государств, 4 премьера, 4 спикера парламентов, высокие представители международных организаций, а также руководители внешнеполитических ведомств от 15 государств.

По состоянию на 20.00 24 февраля в Киев прибыли президенты Беларуси, Латвии, Литвы и Македонии, главы правительств и парламентов Грузии, Израиля, Румынии, Словакии, Таджикистана, официальные лица внешнеполитических ведомств Австрии, Алжира, Демократической Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Канады, Марокко, Ливии, Германии, Румынии, Словении, Франции, Узбекистана. В столицу Украины прибыл также предстоятель РПЦ Патриарх КИРИЛЛ.

Также в Киеве будут находиться лидеры Болгарии и Армении, Молдовы, Польши, Венгрии и Черногории, премьер-министры Азербайджана, Казахстана, вице-премьер-министры Сербии, Туркменистана, руководство Госдумы Российской Федерации.

Президента Соединенных Штатов Америки на церемонии инаугурации новоизбранного Президента Украины будет представлять советник по вопросам национальной безопасности генерал Джеймс ДЖОУНС.

Делегация Европейского Союза будет представлена Президентом Европейского парламента Ежи БУЗЕКОМ, министром иностранных дел ЕС баронессой Кэтрин ЭШТОН и членом Еврокомиссии Стефаном ФЮЛЕ.

ОБСЕ будет представлять действующий председатель организации, министр иностранных дел Казахстана Канат САУДАБАЕВ.

Парламентскую Ассамблею Совета Европы будет представлять ее председатель Мевлют ЧАВУШОГЛУ.

К участникам официальной церемонии присоединятся высокопоставленные должностные лица от НАТО, СНГ, ГУАМ, ОЧЭС, а также председатели дипломатических представительств, аккредитованных в Украине, которые будут представлять свои государства на инаугурации.

Церемонию инаугурации будут освещать свыше 200 аккредитованных в Украине иностранных масс-медиа.