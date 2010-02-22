В Европе советуют Украине восстановить сотрудничество с МВФ

Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и безопасности политики, вице-президент Еврокомиссии Кэтрин ЭШТОН обращает внимание Украины на необходимость проведения реформ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом она сообщила на пресс-конференции после заседания Совета иностранных дел Европейского Союза.

“Перед Украиной стоят многие вызовы”, - сказала К.ЭШТОН.

Она отметила, что прежде всего Украина должна была бы восстановить сотрудничество с Международным валютным фондом для выхода из экономического кризиса, а также продемонстрировать политическую стабильность. Кроме того, К.ЭШТОН обратила внимание на необходимость проведения конституционной реформы в Украине для обеспечения политической стабильности в будущем.

“Мы готовы и в дальнейшем оказывать нашу поддержку”, - отметила К.ЭШТОН.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании Совета иностранных дел ЕС министры иностранных дел стран - членов ЕС обсудили ситуацию в Украине после президентских выборов.