Чорновил: Ющенко может быть только «певцом соловьиного языка»

14:16, 22 февраля 2010
Политика
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А нацдемы растворятся в БЮТ?

Народный депутат Тарас ЧОРНОВИЛ считает, что национально-демократические силы не будут представлены в Верховной Раде в случае внеочередных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, в случае проведения досрочных парламентских выборов «национально-демократические силы могут сойти до нуля».

Т.ЧОРНОВИЛ объяснил, что Народный Рух Украины, скорее всего, растворится в составе Блока Юлии Тимошенко, а Украинская народная партия может также раствориться в составе политической силы Виктора ЮЩЕНКО. Таким образом, национал-демократы окончательно утратят свою самостоятельность.

По мнению Т.ЧОРНОВИЛА, действующий Президент Украины В.ЮЩЕНКО за время своего правления дискредитировал национально-демократическую идеологию, и в случае прохождения в парламент его политическую силу нельзя будет считать национально-демократической.

Как сказал Т.ЧОРНОВИЛ, взгляды В.ЮЩЕНКО являются абсолютно консервативными. По его словам, «ЮЩЕНКО останутся только украинские традиции, он может быть только певцом соловьиного украинского языка».

 

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