Янукович в четверг примет под командование Вооруженные силы Украины

В день инаугурации 25 февраля новый Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ торжественно примет под командование Вооруженные силы Украины.

Как рассказал УНИАН один из участников Организационного комитета по обеспечению проведения мероприятий инаугурации, военная часть церемонии состоится на крыльце перед зданием Секретариата Президента и продлится 8 минут.

В частности, после принесения присяги в Верховной Раде новый глава государства прибудет на ул. Банковую, где как Верховный главнокомандующий примет рапорт от начальника Генерального штаба – Главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала армии Ивана СВИДЫ. Там же новому Президенту Украины отрекомендуются командующие видами ВСУ: Сухопутными войсками – генерал-полковник Геннадий ВОРОБЬЕВ, Воздушными силами – генерал-полковник Иван РУСНАК и Военно-морскими силами – адмирал Игорь ТЕНЮХ.

Затем торжественным маршем перед Президентом пройдут военнослужащие роты почетного караула Вооруженных сил Украины, чем засвидетельствуют готовность армии выполнять приказы нового Верховного главнокомандующего.

Как также сообщил УНИАН источник в Министерстве обороны Украины, перед В.ЯНУКОВИЧЕМ рота почетного караула будет маршировать традиционным “прусским” шагом, а не так называемым “национальным”, за введение которого выступал Виктор ЮЩЕНКО.