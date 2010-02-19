Депутата Куликова выселили из «Сяйва»

«Нападавшие на магазин «Сяйво» установили контроль над помещением», – сказал УНИАН директор книжного магазина “Сяйво” Ростислав КОРНИЕНКО, комментируя информацию о том, что в пятницу, 19 февраля, в помещение магазина (ул. Красноармейская, 6) ворвались вооруженные боевики в черных масках. Их целью, в частности, был захват общественной приемной народного депутата Кирилла КУЛИКОВА, разместившейся в этом же помещении. Ранее об этом сообщала пресс-служба К.КУЛИКОВА.

По словам Р.КОРНИЕНКО, это уже вторая атака на «Сяйво» за последние 10 дней. «Первую попытку силового захвата» Р.КОРНИЕНКО связывает с «бывшим совладельцем «Сяйва» Константином КЛИМАШЕНКО». «Она была предпринята 8 февраля, – сказал он. – Дверь закрытого на переучет магазина взломали, в помещение ворвались боевики, меня и моих сотрудников вытолкали на улицу. У меня требовали «отступные». Однако прибывшие на место сотрудники милиции даже не пытались вмешаться и прекратить беспредел. На следующий день после первого захвата магазина в его помещении открыл свою общественную приемную народный депутат К.КУЛИКОВ». По мнению Р.КОРНИЕНКО, повторный штурм «Сяйва» может быть связан с конфликтом между К.КЛИМАШЕНКО и К.КУЛИКОВЫМ.