Ющенко: мы сейчас стали заложниками двух людей

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предостерегает основные политические силы парламента от достижения закулисных договоренностей.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он заявил в интервью телеканалу “Интер”.

Согласно сообщению, основными темами разговора стали итоги выборов и перспективы развития политической ситуации.

В частности, во время интервью В.ЮЩЕНКО детально прокомментировал шансы проведения досрочных выборов в парламент и формирование различных конфигураций коалиции. При этом он предостерег от закулисных договоренностей, которые продолжаются между двумя основными политическими силами парламента. Сценарий их объединения, по убеждению главы государства, будет нести угрозы ключевым демократическим завоеванием и независимости страны в целом.

Он критически оценил попытки отдельных политических сил поставить под сомнение результаты президентских выборов.

«Мы сейчас стали заложниками двух людей. Причина, по которой мы вошли в эту фазу, – это неуважение к закону, пренебрежение к избирателю... Мы видим непростой процесс финализации выборов», – сказал В.ЮЩЕНКО.

«Я все буду пытаться сделать для того, чтобы мы через право, через законность прошли все эти вызовы», – заверил Президент.