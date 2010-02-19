Тимошенко прибыла в суд, где будут рассматривать ее иск
10:59, 19 февраля 2010Политика
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Там уже присутствуют регионалы
Кандидат на пост Президента Украины, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО прибыла в Высший административный суд Украины, где сегодня рассматривается ее иск к Центральной избирательной комиссии относительно отмены результатов второго тура выборов Президента.
Как передает корреспондент УНИАН, в суде присутствуют народные депутаты от БЮТ Иван КИРИЛЕНКО, Валерий ПИСАРЕНКО, Владимир ПИЛИПЕНКО, Борис ТАРАСЮК, Андрей СЕНЧЕНКО, Сергей СОБОЛЕВ.
Также в ВАСУ находятся народные депутаты от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО, Эльбрус ТЕДЕЕВ, Александр ЛАВРИНОВИЧ.
От ЦИК присутствуют Михаил ОХЕНДОВСКИЙ, Татьяна ЛУКАШ, Тамара АСТАХОВА.
Председательствует на заседании ВАСУ судья Александр НЕЧИТАЙЛО.
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