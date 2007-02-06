Тарасюк обещает проблемы новому главе МИД

Экс-министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК прогнозирует сложности в работе нового министра иностранных дел независимо от того, кто будет назначен на эту должность.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня в интервью журналистам.

“Я прогнозирую сложности и проблемы независимо, кто бы ни был министром иностранных дел. Потому что проблемы заключаются не в личностях, не в политической принадлежности – проблемы в системных ошибках, которые были заложены изменениями в Конституцию”, - сказал Б.ТАРАСЮК.

По его убеждению, эти ошибки будут влиять на отношение коалиции и правительства к МИД и лично министру, которые по Конституции подчиняются Президенту.

В то же время он считает, что если бы коалиция и Президент принадлежали к одной политической силе, таких проблем не было бы.

Отвечая на вопрос, имеет ли шанс Владимир ОГРЫЗКО быть утвержденным Верховной Радой на должность министра иностранных дел, Б.ТАРАСЮК сказал, что “это все будет зависеть от уровня договоренностей, достигнутых Президентом, премьером и ВР”.