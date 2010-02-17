Верховная Рада Крыма переименовалась по-русски

Парламент Крыма принял решение официально именоваться на русском языке не Верховная Рада, а Верховный Совет.

Как передает корреспондент УНИАН, это решение сегодня на заседании поддержали 82 из 93 парламентариев, участвовавших в голосовании. Всего в крымском парламенте 100 депутатов.

В обращении к Верховной Раде Украины с просьбой внести изменения в статью 136 Конституции страны, изменив название парламента автономии, говорится: «До принятия Конституции Украины 1996 года высшим представительным органом автономии являлся Верховный Совет Крыма. Именование использовалось на русском языке в нормотворческой деятельности институтов власти различных уровней и во всех сферах общественной жизни. Согласно официальному переводу на русский язык Конституции в разделе X было зафиксировано наименование представительного органа автономии как "Верховная Рада Автономной республики Крым", хотя отдельный законодательный акт Украины о переименовании Верховного Совета Крыма в Верховную Раду Крыма не принимался».

Верховной Раде Украины предлагается часть первую статьи 136 Конституции дополнить предложением "официальным наименованием представительного органа Автономной республики Крым на русском языке является "Верховный Совет Автономной республики Крым", а в тексте официального издания Основного Закона на русском языке заменить слово «рада» на слово «совет».

«Мы пошли правовым путем, обратились к народным депутатам о внесении изменений в статью 136 Конституции Украины, - сказал журналистам крымский спикер Анатолий ГРИЦЕНКО. - Есть воля депутатского большинства. Как там (в ВР Украине) будет принято решение, так будет называться орган автономии».

Кроме того, парламентарии 72 голосами из 90 решили указать в крымской Конституции, что официальным названием представительного органа автономии является Верховный Совет Крыма.