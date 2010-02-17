Стоит ли прессе ожидать возвращения цензуры при Януковиче?

Отмена Верховной Радой местных выборов 30 мая является угрозой демократии в Украине.

Такое мнение высказал генеральный директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО в рамках свого визита в Брюссель, сообщает газета «Левый берег».

«В ходе местных выборов могут выйти на первый план новые лидеры региональных элит. Фактически - новое поколение политиков. Понятно, что для действующих лидеров это определенная угроза», - заявил К.БОНДАРЕНКО.

Также К.БОНДАРЕНКО отметил, что второй причиной могут быть договоренности Партии регионов с фракцией НУ-НС, которой выборы не выгодны.

Вместе с тем издание отмечает, что в ЕС с удивлением и опасением восприняли решение Верховной Рады об отмене местных выборов, особенно учитывая, что это один из первых серьезных шагов после избрания Президентом Виктора ЯНУКОВИЧА. В частности, такое мнение в ходе встречи с президентом Института Горшенина Вадимом ОМЕЛЬЧЕНКО высказал руководитель отдела Украины, Молдовы и Беларуси де ГИРР.

Другим часто задаваемым вопросом стало нынешнее состояние свободы слова и угроза возвращения цензуры при В.ЯНУКОВИЧЕ.

«Со времен 2004 года пресса контролируется не столько государством, сколько ее непосредственными собственниками, и этот контроль варьируется от непосредственного вмешательства в редакционную политику до абсолютной свободы для творческих коллективов, поскольку владение СМИ в Украине - вопрос престижа. Соответственно, ожидать возвращение цензуры при ЯНУКОВИЧЕ можно, если в стране не будет реальной оппозиции», - отметила шеф-редактор интернет-проекта газеты «Левый берег» Соня КОШКИНА.

Как напоминает издание, сегодня и завтра делегация Института Горшенина во главе с президентом В.ОМЕЛЬЧЕНКО и генеральным директором К.БОНДАРЕНКО пребывает в Брюсселе по приглашению Европарламента с целью комплексного анализа результатов выборов в Украине и дальнейшего прогнозирования.