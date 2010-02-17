Глава дипломатии ЕС осуждает действия Беларуси в отношении поляков

Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности, вице-президент Еврокомиссии Кэтрин ЭШТОН осуждает действия Беларуси в отношении поляков, и напоминает, что участие страны в “Восточном партнерстве” будет зависеть от демократизации.

Об этом говорится в заявлении К.ЭШТОН, текст которого передан УНИАН.

“Я разочарована недавними арестами 40 членов Союза поляков и других представителей гражданского общества в Беларуси, в том числе демократически избранного председателя Союза поляков Анжелики БОРИС”, - отмечается в заявлении.

Шеф европейской дипломатии осудила акции правоохранителей против Союза поляков, которые “кажутся попытками власти навязать новых лидеров польскому сообществу”.

“Европейский Союз продемонстрировал значительную открытость в отношениях с Беларусью, которая, в частности, заключалась во включении Беларуси в программу “Восточного партнерства”. Успех этих отношений зависит от шагов по демократизации и соблюдению прав человека, включая права меньшинств, которые делает власть Беларуси”, - напомнила К.ЭШТОН.

Она призвала власть Беларуси соблюдать взятые на себя обязательства перед ОБСЕ по защите прав меньшинств.

К.ЭШТОН также пообещала следить за последующим развитием событий.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля в Польском доме в городе Ивенец (Минская обл.), принадлежащем непризнанному властью Союзу поляков Беларуси (СПБ), появились сотрудники милиции и судебные исполнители. Они выдворили активистов, находившихся в здании, и приступили к описанию имущества.

Польша обвинила Беларусь в репрессиях и отозвала посла для консультаций, который вернулся в Минск 11 февраля. Позже власти Беларуси арестовали около 40 поляков за участие в несанкционированном митинге. 15 февраля МИД Польши запретило въезд в страну 20 белорусским чиновникам.