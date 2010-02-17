Ющенко: будет большой ошибкой назначить премьером человека от ПР

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что назначение премьер-министром представителя Партии регионов не будет способствовать консолидации страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом действующий глава государства сказал на пресс-конференции.

“Думаю, будет большой ошибкой, если премьер-министром станет человек от Партии регионов, хотя это вероятно на 99% против 1%, но это будет большая ошибка”, - сказал В.ЮЩЕНКО. При этом отметив, что результаты выборов свидетельствуют, что новый глава государства должен понимать необходимость консолидации нации, политических сил. “Не узурпировать власть, не монополизировать, в том числе исполнительную власть, не делать ошибок ТИМОШЕНКО, когда формировалось парламентское большинство через политическую коррупцию, когда покупаются депутаты.., когда пока не заплатишь – никто не поднимет (руки) - это политика недемократическая”, - сказал он.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул важность диалога между политическими силами. Он считает, что Партии регионов возможно было бы целесообразно даже идти на уступки идеологического характера во время таких переговоров. “Политика - это диалог, это коррекция, поскольку с такими позициями, с таким догматом, я не думаю, что демократическая сила, которую я представляю или другие демократические силы, могут пойти навстречу и поладить. Политика - это компромисс”, - подчеркнул он.

“Следует понимать: да, ты выиграл, но тебе нужны партнеры, и возможно их идеология - это не твоя идеология, но если ты заботишься о том, как консолидироваться, ты должен научиться подавать руку”, - сказал В.ЮЩЕНКО.